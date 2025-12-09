Rapporto: Netflix ha considerato di acquistare Disney prima di Warner

HQ

La scorsa settimana è arrivata come una sorpresa che Netflix stia ora acquistando Warner (a patto che nessuna autorità di concorrenza abbia frenato l'accordo), dopo un periodo di speculazioni tra diverse aziende. Ma... secondo Bloomberg, c'erano molte alternative per Netflix, che apparentemente ha un enorme portafoglio con cui giocare.

Bloomberg riporta che prima di questo enorme acquisto, Netflix aveva anche considerato di acquisire EA, Fox e Disney stessa (che valgono meno della metà di Netflix). Alla fine, la scelta è ricaduta su Warner, ma avrebbero potuto acquistare invece un colosso del gaming - che ora è andato all'Arabia Saudita - o un'altra icona americana che ha anche un proprio servizio di streaming.