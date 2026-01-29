Rapporto: Netflix vuole i diritti di distribuzione del film live-action di Gundam

Da cinque anni si parla che Legendary stesse realizzando un film di Gundam, ma finora non è successo nulla di sostanziale. L'anno scorso, però, è stato riportato che Sydney Sweeney avrebbe dovuto assumere un ruolo, e dato il suo status a Hollywood, non è certo un ruolo marginale.

Con una stella così attaccata al progetto, sembra che le cose stiano iniziando a muoversi. Deadline ora riporta che Netflix è interessata alla distribuzione, il che ovviamente aumenta le possibilità di finanziamenti sostanziali e che i mech di Bandai Namco riceveranno l'attenzione che meritano.

Si dice anche che Bandai Namco sia coinvolta nel progetto per garantire che tutto proceda senza intoppi, e Jim Mickle sarà la regia. In precedenza ha lavorato principalmente su progetti horror come We Are What We Are e Cold in July, ma ha anche co-creato la celebre serie Hap and Leonard and Sweet Tooth.

Il coinvolgimento di Netflix sarebbe, ovviamente, un enorme impulso per Gundam, ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di pensare che questo sia un film che dovrebbe essere proiettato al cinema. I mech giganti dell'originale probabilmente si apprezzano meglio sullo schermo più grande che si riesca a trovare.