Rapporto: Nintendo e Samsung stanno lavorando a un OLED per Switch 2

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La Switch 2 ha recentemente celebrato il suo primo anniversario, e sembra che Nintendo stia ora preparando una versione aggiornata della popolare console ibrida. ZDNET Korea sta ora riportando che Nintendo, in collaborazione con Samsung, sta sviluppando una versione OLED della Switch 2 e sta esplorando modi per mantenere basso il prezzo nonostante la carenza di componenti.

Secondo una fonte, la produzione di massa potrebbe iniziare già il prossimo anno o all'inizio del 2028 se tutto andrà secondo i piani (tradotto con DeepL):

"Nintendo sta considerando di lanciare un modello OLED per Switch 2 con la risoluzione aggiornata da HD (1280x720) del modello OLED della Switch 1 a FHD (1920x1080). Se verrà presa la decisione di lanciare il modello OLED Switch 2, lo sviluppo del prodotto dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno."

Naturalmente, nulla è stato ancora confermato ufficialmente, ma negli ultimi anni Nintendo ha avuto seri problemi con le fughe di notizie, con praticamente tutto ciò che riguarda la Switch 2 esposto prima che venisse effettivamente svelato. Prima o poi si prevede che una versione OLED venga rilasciata, anche se una versione più piccola e portatile e una console domestica dedicata sembrano essere altrettanto richieste.

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