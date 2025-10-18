Rapporto: Nintendo sta aumentando in modo massiccio la produzione di console Switch 2

HQ

Segnalare che Switch 2 sta vendendo eccezionalmente bene sta iniziando a essere come dire che ci sono molte microtransazioni nei principali giochi sportivi. Tutti lo sanno già. Tuttavia, Switch 2 continua a guadagnare slancio e ora Bloomberg riporta che Nintendo ha ulteriormente aumentato la produzione del dispositivo.

In precedenza, si diceva che nel primo anno sarebbero state vendute 15 milioni di console, il che è assurdamente buono, ma ora Nintendo ha accelerato il ritmo e sta cercando di far uscire 25 milioni di console entro il 31 marzo del prossimo anno. Nintendo è "probabile che superi comodamente le stime degli analisti per le vendite di 17,6 milioni di dispositivi nell'anno fiscale" e invece Bloomberg afferma che 20 milioni di queste console prodotte saranno vendute ai clienti finali in questo anno fiscale, mentre il resto sarà l'inizio del prossimo, che potrebbe rivelarsi ancora migliore.

La notizia ha fatto salire il prezzo delle azioni di oltre il 2%. Le vendite stanno ancora andando incredibilmente bene, ma il ritmo delle uscite dei giochi è un po' lento, cosa a cui si spera di poter porre rimedio nel 2026.