Rapporto: Nuova versione di The Wolf Among Us 2 prevista per la presentazione quest'anno, uscita nel 2027

Sono passati ben oltre dieci anni da quando Telltale ci ha presentato per la prima volta la sua versione dell'universo Fables di Bigby Wolf e Bill Willingham. Sono passati quasi dieci anni da quando abbiamo avuto la prima rivelazione di The Wolf Among Us 2. Eppure, nonostante ci sia stato rivelato per la prima volta nel 2017, non siamo ancora più vicini ad avere il nostro sequel.

Almeno, così sembrava. Un nuovo rapporto di Press Over indica che The Wolf Among Us 2 potrebbe ricevere una nuova rivelazione quest'anno, dopo aver subito il suo secondo ciclo di riavvio dello sviluppo. Secondo le informazioni di Press Over, il gioco è stato co-sviluppato in Argentina dalla fine del 2025 circa.

Questo apparentemente porterà a un rilascio di The Wolf Among Us 2 nel 2027. Come sempre con reportage di questo tipo, vale la pena prenderlo con le pinze finché non verrà confermato qualcosa di più ufficiale. Con anni che abbiamo avuto solo silenzio radio per anni da The Wolf Among Us 2, è difficile credere che possa succederci così presto, ma sono successe cose ancora più strane.