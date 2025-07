Rapporto: Plants vs. Zombies 3 è stato annullato

HQ

Plants vs. Zombies del 2009 e il suo sequel Plants vs. Zombies del 2012 sono stati entrambi immensamente popolari, e hanno anche avuto lo spin-off di grande successo Plants vs. Zombies: Garden Warfare nel 2014. Ma dopo, lo slancio è uscito dalla serie.

Non c'è Plants vs. Zombies 3 e Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 è stato progettato come un gioco di servizio live senza il fascino dell'originale, che si è rapidamente esaurito. È stato solo l'anno scorso che abbiamo iniziato a ricevere segni di vita da Plants vs. Zombies 3, ma a quanto pare l'accoglienza è stata molto scarsa.

Ora un artista 3D su Reddit scrive di aver lavorato al progetto e ne mostra alcune immagini tramite ArtStation, rivelando che è stato cancellato. Non abbiamo una spiegazione sul perché, ma spontaneamente sembra che un Plants vs. Zombies 3 sia qualcosa che si sarebbe adattato molto bene al mercato dei giochi di oggi.

Anche se PopCap Games e EA riprendesse il progetto, non verrà rilasciato per molto tempo.