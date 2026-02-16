Rapporto: PlayStation 6 è posticipata al 2028 o 2029

HQ

Qualche settimana fa, abbiamo riportato un analista di MST Financial che ha dichiarato in un rapporto che Sony difficilmente rilascerà la PlayStation 6 nel 2027, come si è ampiamente vociferato. Invece, credeva che Sony avesse deciso di posticipare la sua console, che sarà "ritardata più a lungo di quanto molti si aspettassero."

Ora Bloomberg riporta la stessa cosa, citando come motivo l'aumento vertiginoso dei prezzi dei componenti. Credono che la PlayStation 6 possa essere rimandata fino al 2028 o addirittura al 2029. Questo sembra avere anche altre conseguenze nel mondo del gaming, e nello stesso articolo possiamo leggere che Nintendo sta apparentemente considerando di aumentare il prezzo della Switch 2 durante l'anno.

Per ora, queste sono solo voci, e Bloomberg scrive che né Sony né Nintendo hanno confermato la questione, ma ci sono molti indizi che la tendenza all'hardware sempre più costoso negli ultimi anni continuerà, cosa che potrebbe anche significare che Sony non considera una buona idea rilasciare una nuova console.

Come sappiamo, Microsoft sta anche per lanciare una nuova Xbox, che in precedenza si vociferava sarebbe arrivata nel 2027, ma Bloomberg non specifica se sia davvero così.