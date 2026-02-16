Rapporto: PlayStation 6 non userà solo la GPU AMD RDNA 5

HQ

Cosa serve per costruire una console per videogiochi? Paremente, molto, e la maggior parte è una tecnologia piuttosto unica che significa che una macchina molto meno potente del tuo PC robusto sulla carta gira comunque i giochi incredibilmente bene. È quasi una magia, una che Sony sembra comprendere molto bene, dato che recenti voci sostengono che per la PS6 stia nuovamente adottando uno stile unico per la GPU della console.

Secondo il leaker KeplerL2, la prossima PlayStation 6 non dipenderà interamente dalla prossima GPU RDNA 5 di AMD. Questo non ci dice molto sulle potenziali prestazioni della console, ma dimostra che Sony sta rimanendo fedele, dato che la PlayStation 5 ha optato per un approccio simile.

La PlayStation 5 ha unito l'architettura RDNA 1 con il ray tracing per la GPU interna, quindi è probabile che la PlayStation 6 abbia un livello simile di funzionalità aggiuntiva. Ancora una volta, dato che questa console non è stata ufficialmente presentata, possiamo per ora considerarla solo una voce o un resoconto di leaker. Tuttavia, man mano che le notizie recenti si fanno sempre più preoccupate sulle prossime console, dobbiamo chiederci se i giocatori stiano sentendo voglia di un nuovo hardware.