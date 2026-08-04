Rapporto: Presto potrai iniziare a digitalizzare i tuoi vecchi giochi Xbox

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Abbiamo già parlato del programma Xbox Positron, che ti permetterà di convertire i tuoi vecchi dischi in licenze digitali sia per PC che per Xbox. Questo ti permetterà di continuare a giocarli anche se un giorno i lettori scomparissero (anche se si dice che Project Helix includa unità disco).

Ora, Windows Central riferisce che non sembra che dovremo aspettare molto per saperne di più, dato che l'annuncio sembra arrivare già questo mese. Tutte le console Xbox precedenti, tranne la primissima, saranno supportate (che si spera venga aggiunta più avanti, dato che hanno iniziato a sperimentare il supporto per i giochi Xbox su PC), ma non necessariamente tutti i giochi, con problemi di licenze e altri potenziali problemi per certi titoli.

Incrociamo le dita che sia vero, e se così fosse, è il momento di rovistare nelle profondità dei nostri armadi per trovare vecchi giochi da digitalizzare e conservare per il futuro.