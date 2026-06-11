Rapporto: Aspettatevi gravi licenziamenti di Xbox il mese prossimo

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Finora, la maggior parte delle notizie sulla responsabile di Xbox, Asha Sharma, è stata vista positivamente dai fan di Xbox, ma purtroppo sembra che stia per arrivare un vero campanello d'allarme. Come è ben noto, la divisione Xbox ha avuto problemi importanti da anni, e ora il giornalista di Bloomberg Jason Schreier riporta che è arrivato il momento di una sorta di reset.

Ciò include importanti licenziamenti che dovrebbero iniziare già a luglio, oltre a tagli ai budget di marketing e forse alcune chiusure di studio. In un promemoria interno sull'argomento (tramite Xbox Wire) dal secondo dirigente Xbox di più alto rango, Matt Booty, i problemi vengono spiegati in modo insolitamente sincero:

"Escludendo Activision Blizzard King, negli ultimi cinque anni abbiamo speso oltre 20 miliardi di dollari in investimenti continui nei nostri contenuti, piattaforme e sussidi hardware, ma il nostro fatturato annuo è diminuito di quasi mezzo miliardo in quel periodo. D'ora in poi, questo non potrà continuare."

Inoltre, abbiamo prezzi hardware alle stelle, che rappresentano un grande dilemma per la prossima console Project Helix. Booty osserva che oggi i componenti costano "più di cinque volte quanto pagavamo solo due anni fa. I costi della memoria hanno seguito una traiettoria ampiamente simile" - e conclude che "abbiamo bisogno di un nuovo modello di business e di partnership per l'hardware mentre rimaniamo impegnati verso Helix."

I licenziamenti sono, ovviamente, sempre profondamente sfortunati, soprattutto per l'individuo, ma non c'è dubbio che la divisione Xbox abbia avuto difficoltà e debba essere rivista se si guarda le dichiarazioni di Booty sopra. Incrociamo le dita affinché il minor numero possibile di persone venga colpita e che Microsoft supporti il più possibile chi ne è colpito - e che Xbox esca più forte dall'altra parte.