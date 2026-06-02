Rapporto: Quantic Dream potrebbe essere venduto come Star Wars Eclipse ancora fatica nello sviluppo

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Ancora una volta, sembra che il gioco narrativo di Star Wars di Quantic Dream stia lottando nel profondo dell'inferno dello sviluppo. Anche se siamo a cinque anni dalla sua presentazione iniziale, sembra che non siamo molto più vicini a mettere il gioco nelle nostre mani, e la situazione potrebbe presto peggiorare per lo sviluppatore Quantic Dream.

Questo se si deve credere a una nuova dichiarazione di Mike Straw di Insider Gaming, dato che ha detto (tramite Wccftech) che un gioco che non dovremmo aspettarci di vedere è Star Wars Eclipse. "Non sta andando bene," Straw ha detto in un nuovo episodio del podcast Insider Gaming. "NetEase, vogliono disinvestire da Quantic Dream. Non mi sorprenderebbe se Quantic Dream venisse venduta entro la fine dell'anno o annunciasse, tipo, ehi, vendiamo o altro, entro la fine dell'anno o nel 2027."

Tom Henderson, dello stesso sito, ha detto che qualche anno fa aveva segnalato che il gioco era in un inferno di sviluppo, e la situazione non sembra essere migliorata. Alla fine dello scorso anno, Quantic Dream ha presentato il MOBA sparatutto fantasy 3v3 Spellcasters Chronicles, un gioco apparentemente pensato per aiutare a finanziare il resto di Eclipse. Quel progetto di servizio live non ha soddisfatto le aspettative, e ora lo sviluppatore è tornato a cercare di trascinare il suo gioco di Star Wars fino al traguardo.

Naturalmente, vale la pena prendere queste informazioni con le pinze. Sapevamo che l'attesa per Star Wars Eclipse sarebbe stata lunga fin dalla prima rivelazione, ma con il passare degli anni senza aggiornamenti significativi, ci chiediamo se l'ultimo progetto di Quantic Dream sia diventato un incubo.