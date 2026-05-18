Rapporto: Real Madrid e Mourinho concordano un contratto biennale, ma non saranno annunciati questa settimana

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Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid è certo, secondo diverse fonti, ma il club difficilmente farà un annuncio prima della prossima settimana. Florian Plettenberg di Sky e Fabrizio Romano affermano che i termini sono stati concordati verbalmente prima della firma dei documenti, con un contratto biennale fino al 2028.

La stagione di Mourinho con il Benfica è finita (hanno chiuso terzi in campionato portoghese, imbattuti ma con 11 pareggi, senza qualificarsi per la Champions League), ma il Real Madrid ha ancora una partita da giocare, domenica prossima 24 maggio. Più o meno nello stesso periodo si terranno le elezioni presidenziali, con Florentino Pérez probabilmente nuovamente eletto dopo aver indetto elezioni per "proteggere il club".

Più testate spagnole riportano che l'annuncio potrebbe non interferire con il processo elettorale previsto questa settimana, e che non verrà fatto fino alla fine della lega questa domenica, ma da tempo è l'unico vero candidato da tempo, e il club bianco pagherà una clausola di scarico di 3 milioni di euro al club portoghese.