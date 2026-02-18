Rapporto: Resident Evil Requiem potrebbe richiedere fino a 40 ore per essere completato
Se non vuoi fare tutto ciò che il gioco offre, potrai ridurre molto quel numero.
Naturalmente, molte persone attendono con impazienza Resident Evil Requiem, che uscirà tra soli nove giorni. Le speranze sono alte per un'avventura davvero ricca che offra un rapporto qualità-prezzo con tanto da fare. E sembra proprio così.
Insider Gaming ha raccolto e raccolto informazioni sia dagli sviluppatori che da insider riconosciuti per farsi un'idea di cosa possiamo aspettarci - e sembra che sarà uno dei giochi più impressionanti della serie fino ad oggi. Scrivono:
"... In base alle fonti, dovresti aspettarti circa 10-16 ore di contenuti principali, con i file di salvataggio completisti previsti per circa 30-40 ore."
In breve, più lunga sia di Resident Evil 7: Biohazard che di Resident Evil Village - ma non così estesa come Resident Evil 4 e Resident Evil 6. Ovviamente lo recensiremo alla sua prima visione, e scoprirete cosa ne pensiamo allora... Ma secondo te quale sarà il punteggio?