Rapporto: Sarah Bond era "difficile da gestire" e "ha offeso molti dipendenti Xbox"

C'è stato molto dibattito su cosa sia realmente accaduto quando Microsoft ha annunciato improvvisamente venerdì che Phil Spencer e Sarah Bond avrebbero lasciato il team Xbox, con una nuova direzione già in carica da ieri. Come ci si potrebbe aspettare, ci sono state molte affermazioni contrastanti da parte di insider che dicono di sapere cosa sta succedendo, e ora il solitamente affidabile editor Tom Warren di The Verge ha condiviso le sue informazioni.

Dice che Phil Spencer e Microsoft si stavano preparando per la sua partenza da un po', ma il piano era annunciarlo questa settimana. Purtroppo, l'informazione è stata trapelata, così si sono affrettati a rendere tutto pubblico per evitare che le voci si diffondessero. Detto ciò, c'era un dettaglio interessante nel comunicato stampa riguardo al cambio di leadership, ovvero che la CEO di Microsoft Satya Nadella, la nuova responsabile dei videogiochi Asha Sharma, il promosso Matt Booty e ovviamente Phil Spencer stesso hanno espresso la loro opinione sui cambiamenti, mentre Sarah Bond era completamente assente.

Dopotutto, era la responsabile di Xbox, ed è ovviamente notevole che sia sparita da un giorno all'altro in questo modo. Warren ritiene che Bond e il suo team siano rimasti sorpresi quanto noi da questo annuncio, e scrive anche che non era del tutto popolare tra i suoi colleghi. Tra le altre cose, le viene attribuita la campagna molto criticata "This is an Xbox" che è andata in onda l'anno scorso, che apparentemente "ha offeso molti dipendenti Xbox internamente":

"Microsoft ha lanciato una campagna di marketing che ha segnalato che le persone non avevano più bisogno di comprare una console Xbox. Il messaggio era che 'non serve una Xbox per giocare a Xbox', perché i giochi erano disponibili tramite Xbox Cloud Gaming su TV."

Warren scrive anche che "la maggior parte dei dipendenti attuali ed ex di Xbox con cui ho parlato negli ultimi giorni è sollevata che Bond stia lasciando Microsoft" perché si dice che fosse "difficile da gestire", anche se diversi hanno affermato che era molto brava a raggiungere accordi con aziende e sviluppatori.

Si dice che questo sia anche il motivo per cui - come abbiamo riportato nel fine settimana - la nuova responsabile dei videogiochi Sharma ha promesso "il ritorno di Xbox" al suo primo giorno e ha anche scritto che possiamo aspettarci "un rinnovato impegno verso Xbox a partire dalla console." La strategia di Bond è semplicemente andare nel compost, E ora ci sarà una nuova direzione da andare avanti.

Possiamo aggiungere che il solitamente affidabile Windows Central afferma di avere fonti a supporto che la partenza di Spencer era in realtà pianificata (anche se sembra essere stata rivelata in fretta a causa delle fughe di notizie). Scrivono:

"Le nostre stesse fonti ci dicono che Spencer ha effettivamente coordinato il suo pensionamento con Microsoft da diversi mesi."

In sostanza, sembra che Spencer si stesse preparando a partire, mentre Bond è stato colto di sorpresa e potrebbe persino essere stato licenziato dopo essere stato interrogato internamente sulle sue campagne Xbox.

Cosa ne pensi?