Rapporto: Silent Hill f salta tutte le armi da fuoco, il gioco presenta solo il combattimento corpo a corpo

Sembra che non ci saranno armi da fuoco nel prossimo capitolo dell'acclamata serie horror di Konami, poiché con Silent Hill f l'attenzione è invece interamente sul combattimento corpo a corpo per difendersi dai nemici del gioco. Si tratta di un chiaro cambiamento che aumenterà sia l'intensità che l'orrore, ma anche qualcosa che è un riflesso della società giapponese in generale, dove l'accesso alle armi da fuoco è strettamente regolamentato.

"I giocatori usano asce, piedi di porco, coltelli e lance per difendersi e uccidere le creature nemiche in combattimenti corpo a corpo".

La scoperta è stata citata nella valutazione ESRB del gioco, che ha attirato l'attenzione su un focus sulle armi da mischia nel gioco e aveva una netta mancanza di riferimenti alle armi da fuoco.

Cosa ne pensi di questa decisione, buona o cattiva?