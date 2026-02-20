Rapporto: Sony acquista studi, ma i giochi non si vedono da nessuna parte
Dei dieci studi acquisiti da Sony dal 2019, metà non ha ancora lanciato un gioco - e tre sono già chiuse.
Inutile dire che molte persone sono comprensibilmente rattristate dalla decisione di Sony di chiudere il talentuoso sviluppatore Bluepoint Games. Solo quattro anni e mezzo fa Sony ha acquisito lo studio, che si è dimostrato incredibilmente abile nei remake (sono responsabili delle nuove versioni di Shadow of the Colossus e Demon's Souls, tra le altre).
Questo è ovviamente uno sviluppo tragico, che significa che circa 70 persone perderanno il loro reddito. Ma... Forse non dovremmo sorprenderci così tanto. Kotaku ora riferisce che i problemi sembrano essere un modello ricorrente per le acquisizioni di Sony legate a PlayStation dal 2019. In totale, ci sono dieci studi, tre dei quali sono stati chiusi e metà non hanno ancora rilasciato un gioco sotto il marchio PlayStation (è giusto dire che alcuni di essi lavorano a supporto diretto):
Di questi studi, si può sospettare che altri siano in pericolo, non ultimi Firesprite e Haven Studios. Molti hanno notato che Sony sta rilasciando significativamente meno giochi per PlayStation 5 rispetto a PlayStation 3 e PlayStation 4, il che può essere spiegato da un forte aumento degli investimenti nei cosiddetti titoli live service, ma basandosi sul rapporto di Kotaku, ci sono senza dubbio anche altri problemi a PlayStation Studios.
Come pensi che la generazione PlayStation 5 si confronti con le precedenti generazioni PlayStation?