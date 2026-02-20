Rapporto: Sony acquista studi, ma i giochi non si vedono da nessuna parte

HQ

Inutile dire che molte persone sono comprensibilmente rattristate dalla decisione di Sony di chiudere il talentuoso sviluppatore Bluepoint Games. Solo quattro anni e mezzo fa Sony ha acquisito lo studio, che si è dimostrato incredibilmente abile nei remake (sono responsabili delle nuove versioni di Shadow of the Colossus e Demon's Souls, tra le altre).

Questo è ovviamente uno sviluppo tragico, che significa che circa 70 persone perderanno il loro reddito. Ma... Forse non dovremmo sorprenderci così tanto. Kotaku ora riferisce che i problemi sembrano essere un modello ricorrente per le acquisizioni di Sony legate a PlayStation dal 2019. In totale, ci sono dieci studi, tre dei quali sono stati chiusi e metà non hanno ancora rilasciato un gioco sotto il marchio PlayStation (è giusto dire che alcuni di essi lavorano a supporto diretto):



Insomniac Games - Acquisita nel 2019 - Subita licenziamenti a febbraio 2024. Nuovo gioco in uscita quest'anno, Wolverine.

Housemarque - Acquisito nel 2021 - Nuovo gioco, Saros, in uscita quest'anno su PS5.

Nixxes Software - Acquisita nel 2021 - È stata uno studio di supporto molto attivo per Sony, lavorando su Horizon, Helldivers 2 e altri.

Firesprite - Acquisita nel 2021 - Licenziamenti a febbraio 2024. Il suo ultimo gioco rilasciato è stato Horizon Call of the Mountain per PSVR2 nel 2023.

Fabrik Games - Acquisita nel 2021 - Parte di Firesprite. Non pubblica un gioco dal 2017.

Bluepoint Games - Acquisita nel 2021 - Chiusa a febbraio 2026. L'ultimo gioco rilasciato è stato Demon's Souls nel 2020.

Valkyrie Entertainment - Acquisita nel 2021 - Non pubblica un gioco dal 2015. Ha aiutato a Concord nel 2024.

Haven Studios - Acquisito nel 2022 - Non ha ancora pubblicato un gioco. Fondata nel 2021. Sto lavorando allo sparatutto live-service differito Fairgames.

Bungie - Acquisita nel 2022 - Ha subito licenziamenti nel 2024. Dopo il ritardo, quest'anno è uscito un nuovo gioco, Marathon.

Neon Koi - Acquisita nel 2022 - Fondata nel 2020. Non ha mai spedito un progetto mobile live-service pianificato. Chiuso nel 2024.

Firewalk Studios - Acquisita nel 2023 - Lanciato Concord nel 2024. Il gioco è stato un flop dopo due settimane. Lo studio ha chiuso nel 2024.



Di questi studi, si può sospettare che altri siano in pericolo, non ultimi Firesprite e Haven Studios. Molti hanno notato che Sony sta rilasciando significativamente meno giochi per PlayStation 5 rispetto a PlayStation 3 e PlayStation 4, il che può essere spiegato da un forte aumento degli investimenti nei cosiddetti titoli live service, ma basandosi sul rapporto di Kotaku, ci sono senza dubbio anche altri problemi a PlayStation Studios.

