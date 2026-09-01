Rapporto: Sony che interrompe i giochi fisici scatena reazioni negative e spinge i creatori verso Switch 2

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Il dibattito sulla decisione di Sony di eliminare gradualmente i giochi fisici continua a infuriare. Alcuni sono arrabbiati perché i giochi fisici stanno scomparendo perché amano collezionarli; altri sono rattristati perché probabilmente non sarà più possibile usare dischi di console più vecchie in futuro; altri ancora sono contrariati perché i consumatori avranno meno opportunità di acquistare dove i prezzi sono più bassi e, infine, c'è un gruppo che, pur apprezzando i giochi digitali, crede che questo offra meno sicurezza per il futuro, dato che i giochi PlayStation di proprietà digitale praticamente non hanno alcuna protezione futura.

Sony stessa, però, sembra mantenere la sua posizione, e proprio ieri abbiamo riportato che l'azienda ritiene che i giochi digitali non possano essere "posseduti". È semplicemente una questione cruciale per loro perché aumenterà i ricavi per ogni gioco venduto (i giochi digitali costano di più e le copie fisiche richiedono più lavorazione). Ma... non tutte le aziende di videogiochi sono soddisfatte di questo.

Il veterano di Digital Foundry John Linneman ora afferma che gli sviluppatori di titoli più piccoli, quelli che i fan spesso amano collezionare, sono furiosi con Sony per questa decisione. Per loro, i giochi fisici sono molto importanti e spesso la loro principale fonte di reddito, e durante la Gamescom dice di aver sentito diversi esempi di questo:

"Solo, ehm, questo è stato il primo evento a cui sono riuscito a partecipare da quando è stata annunciata la sospensione dei dischi e ho parlato con molti sviluppatori e editori a riguardo, e sono rimasti molto contrariati.

Molte di queste aziende vedono effettivamente molti ritorni e in realtà la maggior parte attraverso le vendite fisiche. Sento che questo influenzerà davvero molte aziende, e ovviamente i grandi partner, i grandi studi AAA non se ne preoccupano, stanno bene. Questo avrà effetti piuttosto negativi, e ho la sensazione che molte di queste aziende vogliano mettere il loro peso a sostegno della Switch 2 ora."

C'è quindi il rischio che alcuni sviluppatori di giochi più orientati al gaming e creativi ne siano gravemente colpiti e che la gamma di giochi per le console PlayStation ne possa risentire. Paradossalmente, questo potrebbe essere un vantaggio per la Switch 2.

Tra l'altro, Linneman non è l'unica fonte affidabile a dirlo; Anche il giornalista del Washington Post Gene Park conferma questa affermazione, affermando su X che "queste non sono solo 'voci'." "

Cosa ne pensi? C'è il rischio che sviluppatori ed editori che si affidano molto ai giochi fisici continuino a concentrarsi su Nintendo?