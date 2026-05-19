Rapporto: Sony chiude la porta ai giochi singleplayer per PC

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È stato riportato in diverse occasioni che Sony sta per rivedere il proprio approccio al gaming su PC, con il giornalista di Bloomberg Jason Schreier che ha annunciato a marzo che le sue fonti avevano indicato che Sony non avrebbe più rilasciato titoli single-player su altre piattaforme - mentre i titoli multiplayer sarebbero comunque stati pubblicati. Diversi insider e giornalisti hanno poi condiviso questo sentimento, e ora Schreier ha rilasciato una dichiarazione che sembra definitiva.

Tramite Bluesky, ora riporta che il capo di PlayStation, Hermen Hulst, ha annunciato ai suoi dipendenti lunedì che la decisione è stata definitiva e che Sony non rilascerà più giochi per giocatore singolo per PC.

Non è stata data una ragione specifica, ma i giochi single-player di Sony spesso hanno venduto meno delle aspettative su PC, e molti sostengono che questo renda meno necessario possedere una PlayStation. Inoltre, ora sappiamo che Project Helix potrà far girare giochi PC, e si potrebbe sospettare che Sony non voglia che le sue esclusive vengano rilasciate indirettamente su Xbox.

Uno studio recente ha rivelato che i giochi esclusivi sono la ragione principale per cui le persone scelgono una piattaforma rispetto a un'altra, quindi è facile immaginare che Sony non sia desiderosa di perdere quel vantaggio competitivo - e, come sappiamo, anche Xbox sembra volersi in parte a reinvestire nelle esclusive.