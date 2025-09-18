Rapporto speciale sulle vendite in Spagna: Nintendo Switch 2 sta perdendo slancio?

HQ

Nonostante uno dei Nintendo Direct più prolifici mai registrati, la verità è che il primo trimestre di Nintendo Switch 2 sul mercato non è stato il sole cocente che ha sconvolto la concorrenza come alcuni avevano sperato. Piuttosto, ha avuto un ottimo inizio, diventando il miglior lancio di console nella storia della Spagna, solo per rimanere bloccato in un collo di bottiglia di utenti che non potevano acquistarlo a causa della mancanza di scorte di cui soffre Nintendo in tutto il mondo.

Anche ora, a settembre, stanno ancora arrivando meno agevolmente di quanto la domanda "richieda", anche se la situazione non è così disperata come all'inizio dell'estate. Forse allora il problema, più che la mancanza di scorte, risiede nel catalogo.

Noi di Gamereactor Spain abbiamo sempre tenuto d'occhio le fluttuazioni e la progressione delle vendite nel mercato fisico dell'industria spagnola dei videogiochi, utilizzando le nostre fonti, e in Settimana 37 del 2025, dall'8 al 14 settembre, i dati sulle vendite di console mostrano una stagnazione delle vendite di console della famiglia Nintendo Switch, che fino a questi giorni erano rimaste le console più vendute dell'anno (aggiungendo Switch 1 e Switch 2).

Ora le cose sono cambiate. PlayStation 5 sta vincendo la battaglia delle vendite settimanali contro Nintendo Switch 2 da metà luglio, nella settimana 29. È stato allora che PlayStation UK ha lanciato un'offerta sull'hardware che ha spinto le vendite da 4.000 a 10.000 unità a settimana, che da allora hanno mantenuto un'inerzia. Ora, naturalmente, ne vengono venduti molti meno. Questa settimana, circa 4.700, che sommato al totale annuale fino ad oggi ammonta a 260.000 PS5 (aggiungendo le versioni Slim e Pro). Nel caso di Nintendo Switch 2, nella settimana 37 ha venduto circa 3.300, più un altro migliaio della sua "sorella maggiore" Switch 1. Ad oggi, Nintendo Switch 2 in Spagna ha venduto 165.000 console. Nintendo Switch 1, anche al suo ottavo anno di vendita, ha appena raggiunto le 100.000 console vendute in Spagna solo nel 2025.

La mancanza di scorte nei primi mesi (così cruciale nell'attuale situazione di mercato) è un motivo sufficiente per Nintendo per non rimettersi in piedi? Beh, qui siamo su un terreno meno solido, ma con i dati alla mano, il catalogo di esclusive di Nintendo Switch 2 (quelle che potrebbero giustificare il salto a una nuova generazione senza esitazione) è stato piuttosto scarso tra giugno e settembre. Mario Kart World doveva essere un rullo compressore che ci avrebbe tenuto incollati per mesi e persino anni a venire, ma è sorprendente pensare che Nintendo lo abbia eliminato da qualsiasi streaming recente, e ci sono persino voci (non confermate) secondo cui i contenuti post-rilascio sono stati cancellati.

L'altro cavallo di battaglia first-party è Donkey Kong Bananza, un gioco eccezionale, certo, ma con il difficile compito di fare grandi numeri quando non c'erano ancora scorte nei negozi a luglio. Le altre versioni first-party, con l'eccezione di Drag x Drive, sono più un aggiornamento o un pacchetto DLC completo venduto a prezzi di nuova uscita, e non sembrano attirare molto interesse. L'esempio più recente è Kirby e la terra dimenticata, meno di 2.000 copie in tre settimane. Impensabile per qualsiasi first-party rilasciato su Nintendo Switch.

E poi c'è la questione delle Game Key Cards. Dall'uscita di Switch 2, c'è stato un notevole divario tra le vendite di titoli completi su cartuccia, come i giochi di Nintendo e giochi di terze parti molto specifici come Rune Factory: Guardians of Azuma o Cyberpunk 2077, rispetto a ciò che viene venduto come Game Key Card. Titoli come Yakuza 0 - Director's Cut (un'esclusiva temporanea su Nintendo Switch 2 e un titolo di lancio insieme all'hardware a giugno) hanno venduto una media di cento copie a settimana per mesi. Il recente Star Wars Outlaws, anche con il fantastico lavoro di porting di Ubisoft, ha venduto meno di mille copie nelle prime due settimane su Switch 2. E Cronos: The New Dawn, la metà di quello...

Una cosa è chiara: Nintendo deve iniziare a rivedere la sua attuale posizione sulla distribuzione fisica. I sondaggi in Giappone non hanno lasciato dubbi: le persone non accetteranno le Game Key Card come una nuova strategia, e le terze parti hanno bisogno di molto più supporto (ad esempio con i kit di sviluppo di Switch 2) per accelerare il processo di porting delle versioni native sulla console, senza passare attraverso il rescaling o la retrocompatibilità con Switch 1 per giustificarlo. Stiamo entrando nel 40° anniversario di Super Mario Bros. con forse l'anno più grande di giochi di Mario degli ultimi decenni e con la nuova console che sta ancora lottando per decollare. Nintendo deve reagire il prima possibile, in Spagna e nel resto dei mercati.