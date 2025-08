Rapporto: Starfield PS5, seconda versione di espansione posticipata al 2026

HQ

Starfield non verrà lanciato su PlayStation 5 quest'anno, né verrà rilasciata la seconda espansione del gioco, poiché entrambe sono state posticipate al lancio del 2026.

Questo proviene da fonti che parlano con MP1st che affermano che Starfield era previsto per ottenere la sua seconda espansione e il rilascio di PS5 quest'anno, ma quei piani sono cambiati. Ora, possiamo aspettarcelo di più verso la primavera del 2026.

Si prevede che l'uscita su PS5 coinciderà con il lancio della seconda espansione, insieme a un aggiornamento della qualità della vita da parte di Bethesda. Sfortunatamente per i giocatori PS5 che sperano di immergersi nell'ultimo gioco di ruolo di Bethesda, sembra che Microsoft e Bethesda non siano ancora pronti per il rilascio di una nuova piattaforma.

Nel rapporto, si menziona che le scarse vendite di Shattered Space - la prima espansione di Starfield - sono una delle ragioni alla base di questo ritardo. Starfield è stato un po' travagliato sin dal suo lancio, poiché i fan non lo hanno trovato così avvincente come altri giochi di ruolo Bethesda su scala più ampia. Tuttavia, ci sono ancora speranze che possa migliorare costantemente e essere all'altezza delle aspettative.