Rapporto: Switch 2 avrebbe dovuto essere rilasciato prima

Probabilmente ricorderete che per due anni sono trapelate informazioni su Switch 2, e un insider e un analista dopo l'altro hanno detto che presto sarebbe arrivato il momento di un lancio. Ma... ci è voluto molto tempo, e solo questa primavera la console è stata svelata e poi rilasciata a giugno.

Non c'è dubbio che le persone sembrano essere estremamente contente di esso, dato che è completamente volato via dagli scaffali e ha infranto ogni record di vendita immaginabile, ma sembra che avremmo potuto effettivamente suonare Switch 2 molto prima.

Un rapporto di Bloomberg afferma che il dispositivo è stato ritardato internamente più volte a causa della ricerca della perfezione da parte di Nintendo:

Nintendo ha ripetutamente respinto i piani per il lancio di Switch 2 dopo che i suoi progettisti hanno chiesto più tempo per perfezionare i giochi che avrebbero accompagnato il nuovo hardware, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Mentre l'uscita più tardi del previsto ha messo alla prova la pazienza dei fan e frustrato gli editori di giochi di terze parti, l'azienda ha deciso che puntare alla perfezione era più importante.

Molti altri sviluppatori avrebbero volentieri rilasciato giochi incompiuti e poi provato a patcharli dopo che i giocatori di tutto il mondo li avevano testati in versione beta, ma Nintendo, come sappiamo, non funziona in questo modo. Preferirebbero persino posticipare il rilascio di una console fino a quando non saranno pronti con giochi come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza.

Questo potrebbe anche spiegare perché non abbiamo sentito nulla dei molti altri giochi che sicuramente arriveranno sulla console, proprio perché Nintendo sceglie di non parlare dei giochi fino a quando non saranno effettivamente pronti e sapranno quando verranno rilasciati.

Una strategia che naturalmente frustra molti, ma che innegabilmente ha anche i suoi vantaggi. Cosa ne pensa?