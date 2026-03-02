Rapporto: Switch 2 ha più titoli esclusivi sia di PlayStation 5 che di Xbox Seris S/X messi insieme

HQ

Switch 2 è stato rilasciato a giugno dello scorso anno e si avvicina quindi al suo primo anniversario. Ha venduto incredibilmente bene, soprattutto in Giappone, ma molte persone spesso sottolineano che mancano giochi esclusivi e che gran parte di ciò che viene rilasciato sono porting per Switch 2 di titoli esistenti.

Ma... Questa sensazione collettiva è corretta? GameRant non la pensa così e ora riporta che Switch 2 ha in realtà più titoli esclusivi rispetto a Playstation 5 e Xbox Series S/X messi insieme. Al 26 febbraio, Switch 2 aveva un totale di undici titoli esclusivi dopo meno di un anno sul mercato, rispetto ai nove per PlayStation 5 dopo cinque anni e mezzo e a un minimo zero per Xbox Series S/X nello stesso periodo.

Vale la pena notare che GameRant considera i giochi esclusivi come quelli disponibili solo su una piattaforma, e se un gioco è disponibile anche su PC, non è più considerato esclusivo. Non includono nemmeno PSVR2 (Synapse e Horizon Call of the Mountain), poiché richiede hardware che costa quanto una console per essere acquistato e non può essere giocato da chi possiede solo PlayStation 5.

GameRant ha anche calcolato una media su Metacritic per i titoli esclusivi, e si scopre che anche i giochi Nintendo hanno valutazioni più alte. Supponiamo che molti avranno opinioni su questo, dato che l'esclusività per console (in altre parole, le versioni PC non contano) è un concetto abbastanza ampiamente accettato, e poi c'è anche il dibattito tra quantità e qualità.

Comunque, è un angolo interessante. Ti aspettavi che Switch 2 vincesse questo confronto, e pensi che sia un modo equo per misurare le cose?