Rapporto: Switch 2 riceverà una batteria sostituibile per conformarsi ai nuovi mandati UE

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Tre anni fa, l'UE ha approvato una legge che stabilisce che deve essere possibile sostituire le batterie nei prodotti elettronici per prolungarne la durata in modo economico e rispettoso dell'ambiente, piuttosto che costringere le persone ad acquistarne di nuove. La legge entrerà in vigore il prossimo anno, e una delle aziende interessate è Nintendo.

Ora, il giornale finanziario giapponese Nikkei riporta che Nintendo sta attualmente sviluppando un'unità per Switch 2 e Joy-Con batterie sostituibili, così da poter facilmente prolungarne la vita e ripristinarne la durata anche dopo diversi anni di uso intensivo. Per ora, questo vale anche per l'UE (e forse anche per il Regno Unito, dato che altrimenti avrebbero bisogno di un proprio modello Switch 2), ma Nikkei scrive (dopo la traduzione):

"In futuro, Nintendo potrebbe introdurre linee guida simili anche in Giappone e negli Stati Uniti se la consapevolezza dei consumatori sul diritto alla riparazione aumenterà."

Cosa ne pensi? È uno sviluppo positivo che diventerà un obbligo legale che le batterie siano sostituibili in futuro?