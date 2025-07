Rapporto: Techland ha cancellato due partite non annunciate

HQ

È stata una settimana piuttosto difficile per l'industria dei giochi, con i recenti licenziamenti di Microsoft che gettano ancora un'ombra dannatamente grande. Ieri, abbiamo anche riportato la notizia che uno dei recenti progetti cancellati dello sviluppatore polacco People Can Fly era Outriders 2, e ora possiamo basarci su questo parlando di un altro sviluppatore polacco che presumibilmente ha eliminato giochi non annunciati.

Secondo Pulz Biznesu (grazie, GameWatcher), dopo le perdite record nel 2024, Techland ha deciso di staccare la spina a due giochi che aveva in sviluppo. Non è chiaro quali siano questi giochi, ma sembra dimostrare che il team è più concentrato che mai su Dying Light come franchise, che verrà ampliato ad agosto con Dying Light: The Beast.

Si pensa che uno dei giochi sia il gioco di ruolo fantasy annunciato dallo sviluppatore nel 2022, anche se questo deve ancora essere confermato.

Va anche detto che mentre Techland ha visto grosse perdite negli ultimi tempi, viene anche da un 2023 in cui ha registrato immensi massimi finanziari grazie all'arrivo di Dying Light 2 Stay Human.