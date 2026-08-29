Rapporto: The Last of Us Multiplayer ha fatto lavorare la maggior parte di Naughty Dog su di esso, è costato a Sony centinaia di milioni

Mentre Sony si rende conto che realizzare titoli live-service in tutte le sue principali franchise potrebbe non essere la strada giusta, abbiamo visto molte cancellazioni di giochi. Horizon Hunters Gathering è stato riavviato internamente dopo un feedback negativo, e non serve ricordarvi tutto il disastro di Concord.

Un gioco che non arrivò nemmeno lontano come Concord prima della chiusura fu il titolo The Last of Us Multiplayer di Naughty Dog. Il primo gioco di The Last of Us aveva un loop multiplayer piuttosto divertente, ma non era affatto il fulcro dell'esperienza. The Last of Us Multiplayer ci avrebbe fatto combattere tra di noi e ci sarebbe stato un sacco di zombie cordyceps. A quanto pare, sarebbe stato un momento fantastico, ma Sony l'ha cancellato prima che potesse vedere la luce del giorno. Il proprietario della piattaforma PlayStation non è riuscito a farlo prima di aver già investito centinaia di milioni.

Secondo Jason Schreier di Bloomberg, la maggior parte di Naughty Dog era impegnata a lavorare su The Last of Us Multiplayer. Secondo il canale YouTube di Schreier, il progetto è iniziato in piccolo, ma poi è cresciuto e costruito fino a diventare un gioco live-service, prima di essere cancellato nel 2023 per una "varietà di motivi."

Naughty Dog sta ora lavorando a Intergalactic: The Heretic Prophet. Mentre passa al prossimo progetto, i fan sono sempre più frustrati per la quantità di anni che hanno dovuto passare senza un nuovo gioco Naughty Dog.