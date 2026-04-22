Rapporto: Ubisoft ha eliminato il suo concorrente di Animal Crossing

Come abbiamo già riportato, Ubisoft voleva entrare nel genere, altamente redditizio e super popolare della simulazione di vita (che include, tra gli altri, i due titoli recentemente usciti di Nintendo, Pokémon Pokopia e Tomodachi Life: Living the Dream). Il progetto di Ubisoft si chiamava Alterra, anche se non è mai stato formalmente annunciato, e a quanto pare non lo sarà mai.

Insider Gaming sta ora riportando che il gioco è stato semplicemente cancellato. Si dice che ciò sia successo ieri, dopo di che i dipendenti di Ubisoft Montreal sono stati mandati a casa per la giornata. Finora non sono stati annunciati licenziamenti, ma c'è ovviamente un rischio evidente che arrivino ora che non hanno più un gioco su cui lavorare.

Se le informazioni sono corrette (la fonte è ritenuta affidabile), c'è una buona probabilità che immagini e dettagli trapeli online e, secondo le fonti di Insider Gaming, questa è una descrizione del titolo che non potremo mai apprezzare:

"Alterra era un gioco di social-sim ispirato ad Animal Crossing. Il gioco presentava uno stile artistico voxel e meccaniche simili a Minecraft, dove i giocatori potevano costruire ciò che volevano con materiali raccolti."