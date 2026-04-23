Rapporto: Ubisoft rompe l'accordo con il personale e reintrodurrà una settimana lavorativa in ufficio di cinque giorni a settimana

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Oggi, tutti gli occhi tra i giocatori riguardo a Ubisoft dovrebbero essere puntati sull'imminente showcase Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che si terrà alle 17:00 BST/18:00 CEST, in un evento trasmesso a livello globale. Tuttavia, a porte chiuse, molti occhi sono sicuramente puntati su una recente notifica che tutti i dipendenti dell'azienda, a livello globale, hanno ricevuto.

Secondo il giornalista Albert García López di La Vanguardia, oggi ha ricevuto rapporti diretti dai dipendenti Ubisoft che indicano che la direzione ha annunciato il ritorno a una settimana lavorativa completa in ufficio a partire dal 1° ottobre 2026. In altre parole, tutti i dipendenti devono recarsi in ufficio cinque giorni a settimana. Ciò rappresenterà, ovviamente, una chiara violazione dell'attuale accordo tra la direzione e il personale aziendale, e una grave interruzione della vita privata e dell'equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti.

Questa mossa non sorprende il personale. A gennaio, Gamesindustry.biz intervistato la vicepresidente senior delle operazioni dello studio, Marie-Sophie de Waubert, che aveva già lasciato intendere un ritorno al lavoro in presenza, ponendo così fine al modello in vigore dalla pandemia del 2020. Questa misura fa parte di un piano triennale per ristrutturare l'azienda (che ha già visto licenziamenti e la chiusura di vari studi interni Ubisoft, come Halifax e Stoccolma).

Pensi che questa misura migliorerà davvero la produttività del personale e la qualità del loro lavoro sui futuri giochi Ubisoft?