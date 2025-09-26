Rapporto: una nuova PS5 Pro potrebbe presto essere rilasciata

HQ

Una PS5 Pro nuova e leggermente migliorata potrebbe presto arrivare sugli scaffali in Europa. Dopo l'introduzione di una diversa PS5 Slim arrivata di recente nella regione (senza alcuna fanfara da parte di Sony), è previsto anche l'arrivo di una nuova versione della PS5 aggiornata, forse già alla fine di questo mese.

Come riportato da Dealabs (e catturato da Insider Gaming), la nuova PS5 Pro apparentemente non riceverà una riduzione di prezzo, né riceverà modifiche esterne, ma presumibilmente arriverà con miglioramenti. Quali siano questi miglioramenti non lo sappiamo ancora, ma la nuova versione della PS5 Slim ha ricevuto alcune critiche da quando è stata rivelata.

A differenza della PS5 Slim originale, che aveva 1 TB di spazio di archiviazione, il nuovo CFI-2116 ha solo 825 GB di spazio di archiviazione. A quanto pare, non dovremo affrontare un problema simile nella nuova PS5 Pro, poiché ha ancora il suo SSD da 2 TB. Non ci aspetteremmo grandi miglioramenti o cambiamenti, poiché Sony ha taciuto sull'arrivo di questi nuovi modelli sugli scaffali.