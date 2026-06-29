Rapporto: VW ha deciso di licenziare 100.000 lavoratori e chiudere quattro fabbriche

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Volkswagen ha già annunciato che intende tagliare 50.000 posti di lavoro, ma un nuovo rapporto suggerisce che questo numero potrebbe essere raddoppiato.

Questo proviene da Manager Magazin, che sostiene che VW non solo taglierà oltre 100.000 posti di lavoro, ma chiuderà anche quattro fabbriche - Zwickau, Emden, Hannover e Neckarsulm.

Questi siti costruivano di tutto, dalla ID. 4 all'Audi e-tron GT e alla Cupra Born.

Lo stesso rapporto afferma che VW sta entrando in un periodo di ristrutturazione strutturale, in cui il marchio principale potrebbe essere separato dal Gruppo VW, il che significherebbe anche che verrebbe quotata separatamente in borsa.

Il gruppo ha consolidato le piattaforme, ridimensionato i modelli sovrapposti e ottimizzato lo sviluppo tra marchi come Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda e Cupra. I dirigenti sostengono che l'azienda sia diventata troppo complicata negli anni di espansione e ora debba operare con meno varianti, decisioni più rapide e costi generali più bassi.