Rapporto: Wonder Woman farà la sua prima apparizione nel DCU il prossimo anno

Sappiamo già che un film di Wonder Woman è in lavorazione per il DCU, anche se probabilmente il progetto è ancora tra qualche anno. Detto ciò, in base alle nuove voci, sembra che non dovremo aspettare molto per vederla sul grande schermo.

Durante l'ultimo episodio del podcast The Hot Mic, l'insider di Hollywood Jeff Sneider dice: "So che James Gunn sta scegliendo Wonder Woman". Il piano apparentemente è che appaia nel sequel di Superman Man of Tomorrow (in cui anche Batman sarà menzionato, ma non apparire), il cui debutto è previsto nell'estate del 2027. Si può immaginare che sarà una breve apparizione, simile a quando Supergirl apparve in Superman.

Anche l'insider del cinema MyTimeToShineHello ha ricevuto le stesse informazioni e scrive (grazie GeekTyrant):

"È vero che stanno valutando ogni giovane attrice 'sexy' (cioè, in arrivo) per il nuovo protagonista femminile in Man of Tomorrow, ma hanno anche bisogno che sia alta, sui vent'anni e abbia abilità di combattimento.»

Man of Tomorrow debutta il 9 luglio 2027 e le riprese iniziano ad aprile. Se Wonder Woman dovesse davvero apparire lì, è molto probabile che trapeleranno informazioni sulla sua partecipazione, e si spera anche chi ha ottenuto il ruolo.