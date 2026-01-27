Rapporto: WWE 2K26 data di uscita, piattaforme rivelate
Un leaker affidabile ha affermato che il gioco uscirà questo marzo.
Anche se la presentazione ufficiale del gioco arriverà solo venerdì, 30 gennaio, mentre i fan diventano irrequieti e desiderosi di avere più informazioni su WWE 2K26, un leaker solitamente affidabile ha fatto il segno. Conosciamo bene Billbil-kun nel mondo del giornalismo di videogiochi, e ora da lui abbiamo molte nuove informazioni sulla data di uscita e sulle piattaforme di WWE 2K26.
Secondo le informazioni di billbil-kun, pubblicate su Dealabls, WWE 2K26 usciranno il 13 marzo 2026. Questo è appena un giorno prima dell'uscita del gioco WWE dello scorso anno, uscito il 14 marzo. Sarà disponibile anche il giorno del lancio come gioco per Nintendo Switch 2.
I pre-ordini saranno pronti a uscire quando il gioco verrà svelato il 30 gennaio, completo di modalità, grafica e altro ancora. Sappiamo già che il gioco avrà tre edizioni speciali, con un focus su Triple H nella King of Kings Edition, WCW contro l'allora WWF nella Monday Night War Edition e le stelle degli anni 2000 nell'Attitude Era Edition. Tieni gli occhi aperti per la fine della settimana.