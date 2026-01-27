Rapporto: WWE 2K26 data di uscita, piattaforme rivelate

Anche se la presentazione ufficiale del gioco arriverà solo venerdì, 30 gennaio, mentre i fan diventano irrequieti e desiderosi di avere più informazioni su WWE 2K26, un leaker solitamente affidabile ha fatto il segno. Conosciamo bene Billbil-kun nel mondo del giornalismo di videogiochi, e ora da lui abbiamo molte nuove informazioni sulla data di uscita e sulle piattaforme di WWE 2K26.

Secondo le informazioni di billbil-kun, pubblicate su Dealabls, WWE 2K26 usciranno il 13 marzo 2026. Questo è appena un giorno prima dell'uscita del gioco WWE dello scorso anno, uscito il 14 marzo. Sarà disponibile anche il giorno del lancio come gioco per Nintendo Switch 2.

I pre-ordini saranno pronti a uscire quando il gioco verrà svelato il 30 gennaio, completo di modalità, grafica e altro ancora. Sappiamo già che il gioco avrà tre edizioni speciali, con un focus su Triple H nella King of Kings Edition, WCW contro l'allora WWF nella Monday Night War Edition e le stelle degli anni 2000 nell'Attitude Era Edition. Tieni gli occhi aperti per la fine della settimana.