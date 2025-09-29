Rapporto: Xbox Cloud Gaming è "davvero davvero impressionante" dopo l'aumento della risoluzione

HQ

Xbox Cloud Gaming è in circolazione da alcuni anni ed è un servizio abbastanza consolidato. A molte persone piace, soprattutto perché non c'è molto ritardo, ma ci sono concorrenti che offrono una risoluzione più elevata. Ecco perché molte persone sono state felici quando è stato recentemente rivelato che la risoluzione del servizio era stata aumentata a 1440p per coloro che lo desideravano.

Ora, Digital Foundry ha esaminato la tecnologia più da vicino per vedere se il 1440p funziona come dovrebbe tramite il cloud e se ci sono degli svantaggi nell'eseguirla in questo modo. Fortunatamente, sembrano essere molto soddisfatti di ciò che Microsoft ha ottenuto:

"Ho giocato ad Avatar: Frontiers of Pandora per non so mezz'ora, un'ora o giù di lì, e in realtà sono passato a un particolare salvataggio in cui so che c'è un sacco di volumetria in corso. Questo è un miglioramento notevole, direi, rispetto a xCloud.

"A dire il vero, vorrei ancora l'esperienza nativa della Serie S, ma questa è molto meglio. La latenza non sembra essere influenzata, e questa è sempre stata una delle cose positive di un xCloud completamente funzionante, è che la latenza non era poi così male".

Riassume il tutto confrontandolo con un precedente benchmark che hanno fatto, e conclude che il gioco Xbox tramite il cloud è ora davvero impressionante:

"Puoi effettivamente dare un'occhiata al pezzo di Tom su questo dai tempi in cui faceva il lavoro di gambe lì. La latenza era significativamente inferiore rispetto allo streaming equivalente per PlayStation 4, che stranamente è possibile trasmettere in streaming solo su PlayStation. Quindi sì, tutto questo sembra davvero, davvero impressionante".

Hai già provato il servizio cloud Xbox aggiornato?