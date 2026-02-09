Rapporto: Xbox di nuova generazione potrebbe avere più opzioni di costruzione, un enorme aumento di prezzo e una data di uscita anticipata per il 2027

HQ

Mentre ci avviciniamo ai sei anni dal debutto della PS5 e della Xbox Series X/S (sei anni?!?!), tutti gli occhi sono puntati sui proprietari delle piattaforme Microsoft e Sony per vedere se stanno preparando nuovo hardware a breve. La prossima Xbox in particolare è un argomento di discussione calda, poiché, sebbene ci sia stato assicurato che ci sarà un'altra generazione di console Xbox, non sappiamo esattamente come soddisferanno i giocatori, dato che la Xbox Series X/S è scesa al terzo posto per la squadra verde.

Secondo un recente rapporto di Jez Corden di Windows Central, Xbox sta effettivamente lavorando a un nuovo hardware dietro le quinte, che è stato chiamato in codice "Magnus" da persone che lavorano in AMD. Non conosciamo il nome in codice interno di Xbox, ma sappiamo che la macchina è là fuori.

Corden analizza le voci della scorsa settimana, generate dalla responsabile AMD, la dottoressa Lisa Su, che ha affermato che l'azienda è pronta per il lancio del nuovo hardware di Xbox nel 2027. Tuttavia, Corden ritiene che questo sia lo "scenario migliore" e che la console potrebbe allontanarsi da quella data e entrare nel 2028, proprio come molti si aspettano che la PlayStation 6 lo faccia.

Per quanto riguarda i prezzi, a causa della continua carenza di RAM, ci aspettiamo un aumento non solo delle nostre macchine di generazione attuale, ma anche di quelle di nuova generazione. Corden però non si aspetta che nessuno venga lasciato indietro, dato che la nuova Xbox sarà in molti modi simile a un PC. Avrà una propria versione di Windows preinstallata, con un focus sul gaming ma la possibilità di poi tornare a Windows un po' come lo Steam Deck con Linux. Inoltre, secondo quanto riportato, ci saranno opzioni di costruzione per questa nuova Xbox, permettendoti di ridurre i costi in punti chiave se lo desideri.

Con la Xbox Series X/S prevista per avere una lunga coda come la PS5, però, aspettati che non dovrai cambiare console per un po' di tempo. Con i prezzi che si prevede che aumenteranno soltanto, potrebbe valere la pena resistere ancora un po' prima di aggiornare, anche quando queste nuove macchine arriveranno sugli scaffali.