Rapporto: Xbox Helix avrà un prezzo compreso tra $999 e $1.200

I dirigenti Microsoft hanno ripetutamente esaltato le prestazioni della loro prossima console Xbox con formulazioni davvero spettacolari e hanno ricevuto il sostegno di noti addetti all'hardware che testimoniano che sembra essere significativamente più potente della PlayStation 6 di Sony.

Pur essendo positivi sull'hardware di alta qualità, non c'è dubbio che questo abbia un prezzo. I componenti costano denaro, i componenti potenti costano ancora di più, e attualmente c'è una carenza di praticamente tutto. Considerando che la PlayStation 5 Pro costava £699,99/€799,99 al momento del lancio in Europa, molti si sono giustamente chiesti quali parti del corpo dovranno vendere sul mercato nero per permetterselo.

Purtroppo non abbiamo una risposta ufficiale a questo, ma gli specialisti hardware di Moore's Law is Dead hanno fatto una supposizione ragionata (grazie VGC) dopo aver fatto i calcoli, basandoci su quanto si dice che il dispositivo includa:

"Se Microsoft volesse vendere questa cosa a costo, probabilmente potrebbe farlo a circa 900 dollari se fosse prodotta in massa su larga scala. Quindi chiunque pensi che saranno 2.000 dollari, non credo che il costo del BOM [costo totale dei pezzi] lo suggerisca.

"Tuttavia, mi aspetto che ne facciano almeno un piccolo profitto. Quindi, la mia stima è che se Xbox volesse essere un po' aggressiva, avrebbe scelto 999 dollari."

Nello stesso video, commentano anche le sue prestazioni rispetto alla PlayStation 6, dicendo che è "20-30% più veloce, forse il 40%, chissà, rispetto alla PS6", il che sarebbe una differenza significativa. Per quanto riguarda gli acquirenti di questo presunto dispositivo mostruoso, Moore's Law is Dead afferma che sono principalmente i giocatori su console che sono anch'essi desiderosi di acquistare un PC potente e conveniente, ma che danno comunque priorità ai videogiochi:

"Ma per chi vuole passare al gaming su PC e ha una Xbox, penso che sarà un argomento convincente a 1.000 dollari e probabilmente ancora a 1.200 dollari."

Quanto pensi che costerà l'Xbox Helix, e quanto sei interessato a un dispositivo con un piede nel mondo delle console e l'altro nel mondo delle razze superiori?