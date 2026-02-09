Rapporto: Xbox sta ancora pianificando una console portatile first party

HQ

Come ha dimostrato la Nintendo Switch quasi dieci anni fa, alcuni giocatori tengono molto di più a portare i loro titoli preferiti in movimento che a farli girare ai fps più veloci o avere la grafica migliore. Da quando lo Steam Deck ha davvero preso piede, molte aziende si sono sfidate per lanciare il prossimo grande PC/console da gaming portatile. L'anno scorso, Xbox ci ha regalato la sua versione premium con ASUS ROG Xbox Ally X e Xbox Ally.

Anche se potresti pensare che quei due dispositivi portatili siano sufficienti per Xbox, Jez Corden di Windows Central offre una prospettiva diversa. Secondo lui, Xbox ha ancora piani per una propria console portatile first-party, ma questi piani stanno venendo rimandosi in questo momento.

Il prossimo grande focus è la prossima console domestica Xbox. Quella macchina di nuova generazione sta assumendo le priorità principali della divisione gaming di Microsoft in questo momento. Se vuoi avere un'occhiata a come apparirà la nuova generazione di Xbox sulla schermata principale, Corden dice che hai scosso dare un'occhiata all'ASUS ROG Xbox Ally, poiché la sua integrazione con Windows e il focus sul gaming mostrano l'unione di funzionalità che Xbox vuole avere nelle sue prossime console.