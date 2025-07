Rare non si arrende e questo pomeriggio si rivolge alla comunità sul futuro di Sea of Thieves

HQ

Ci sono tempi bui nell'industria dei videogiochi, soprattutto tra gli studi sotto il mantello di Microsoft. Raramente, gli sviluppatori di Sea of Thieves e, fino a una settimana fa, Everwild, sono stati duramente colpiti dai tagli di posti di lavoro nell'ultima ondata di licenziamenti in Xbox. Ciò portò alla partenza anche di uno dei loro collaboratori più longevi e visionari, Gregg Mayles.

Rare si sta ora concentrando sul suo unico titolo attivo e in corso, Sea of Thieves. Fortunatamente per gli sviluppatori, il titolo rimane in buona salute e il suo debutto su PS5 ha riempito il Sea of Thieves di nuovi equipaggi. Ma molti ora guardano con disagio alle acque torbide, e così il team si è fatto avanti e ospiterà un evento della community questo pomeriggio (10 luglio alle 15:00 BST/16:00 CEST) per fornire dettagli sulle prossime due stagioni di Sea of Thieves. La descrizione dell'evento recita:

"Unisciti ai membri del team principale per il primo Sea of Thieves Community Direct, dove parleranno delle prossime stagioni, dei grandi cambiamenti al Programma Insider e di una funzionalità molto richiesta che è stata implementata di recente."

Puoi seguire lo streaming dal link sottostante.

Sei fiducioso per il futuro di Sea of Thieves ?