Raro perde il veterano dietro Banjo-Kazooie

Uno dei dipendenti più veterani di Rare si dimette oggi, vale a dire Gregg Mayles. Ha servito l'azienda per 36 anni ed è stato coinvolto praticamente in tutto il suo viaggio, dalla creazione di diversi titoli classici per NES (Battletoads, Solar Jetman) al diventare maestro della grafica durante l'era del Super Nintendo, dominando successivamente l'era del Nintendo 64 prima di essere acquisito da Microsoft.

Per chiunque speri in un nuovo Banjo-Kazooie, questa è una notizia particolarmente negativa, poiché Mayles è stato uno dei principali creatori dell'originale, ma è stato anche coinvolto in titoli come Donkey Kong Country, Kameo: Elements of Power, Viva Piñata e, più recentemente, Sea of Thieves. È stato anche una delle figure chiave dietro Everwild, che purtroppo è stata recentemente chiusa e che, si sospetta, ha contribuito alla sua decisione di passare ad altre opportunità.

Non specifica cosa farà dopo, ma considerando che ha solo 54 anni, sospettiamo che la pensione non sia in programma. Qualunque cosa decida di fare, auguriamo a Mayles buona fortuna e vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarlo per averci fornito un intrattenimento incredibile nel corso degli anni.