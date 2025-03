Rasmus Højlund copia l'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol contro il Portogallo

HQ

Rasmus Højlund, il 22enne attaccante danese del Manchester United, non sta vivendo la sua migliore stagione quest'anno -il gol che ha segnato lo scorso fine settimana contro il Leicester City è stato il suo primo dal 12 dicembre, ponendo fine a una siccità di 21 partite-. Tuttavia, ha segnato forse uno dei gol più importanti dell'anno, quello che ha regalato alla Danimarca la vittoria per 1-0 sul Portogallo nei quarti di finale di Nations League, dando alla squadra danese un vantaggio prima del ritorno di domenica.

Højlund ha segnato l'unico gol in una prestazione dominante per la Danimarca -hanno anche sbagliato un rigore nel primo tempo-, e lo ha festeggiato imitando l'esultanza "siuu" di Cristiano Ronaldo... proprio di fronte a lui. Parlando con TV2 più tardi (tramite BBC Sport), Højlund ha ammesso che non aveva intenzione di prenderlo in giro: "

Sto giocando contro il miglior calciatore del mondo, il mio idolo, e segnare e diventare il vincitore della partita, non potrebbe essere migliore.

Højlund ha detto di essere un tifoso da quando è andato a vederlo nel 2009, quando ha segnato su punizione. Højlund, che all'epoca doveva avere 6 anni, "è stato un tifoso da allora". Cristiano Ronaldo, che ha compiuto 40 anni il mese scorso, non ha avuto molto impatto sulla partita.