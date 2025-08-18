Ratatan debutterà in accesso anticipato a settembre

HQ

Molti di noi speravano di giocare già a Ratatan, dato che il gioco originariamente aveva una data di lancio in accesso anticipato fissata per il 25 luglio. Tuttavia, lo sviluppatore Ratata Arts ha deciso che aveva bisogno di più tempo per assicurarsi che il gioco fosse nello stato e nel posto giusto, e ha ritardato il gioco a tempo indeterminato, in quel momento.

Da allora questo è cambiato poiché ora Ratata Arts ha rivelato la nuova data di lancio per Ratatan. Previsto per l'accesso anticipato il 19 settembre, ci è stato detto che questo vedrà il "viaggio iniziato su Kickstarter prendere finalmente vita su Steam".

Per coloro che non sono sicuri di cosa sia Ratatan, è un successore spirituale di Patapon ed è descritto come un "gioco d'azione roguelike ritmico che combina giochi ritmici e azione a scorrimento laterale". In sostanza, aspettati di combattere tonnellate di nemici mentre metti a segno attacchi e mosse al ritmo di un ritmo.