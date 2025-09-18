Raul Asencio sarà processato per un presunto caso di video sessuale
Tribunale di Gran Canaria per ascoltare il caso che coinvolge i giocatori giovanili e le accuse di privacy sessuale.
Il difensore del Real Madrid Raul Asencio sarà processato in Spagna con l'accusa di aver presumibilmente condiviso un video sessuale senza consenso, secondo una sentenza del tribunale di Gran Canaria di giovedì.
Il 22enne, giocatore delle giovanili al momento del presunto incidente nel giugno 2023, è accusato di aver mostrato una registrazione a un amico dopo averla ricevuta dai compagni di squadra. I pubblici ministeri chiedono una pena detentiva di due anni e mezzo per reati contro la privacy.
Davanti al giudice compariranno anche altre tre giocatrici delle giovanili del Real Madrid, accusate di aver registrato e distribuito video che coinvolgono due giovani donne, una delle quali minorenne, in un beach club di Gran Canaria. Due di questi giocatori hanno poi lasciato il club.
Asencio ha negato di aver commesso illeciti, affermando all'inizio di quest'anno di non aver intrapreso azioni che violano i diritti delle donne e di essere stato accusato solo di aver mostrato brevemente filmati a un'altra persona. Il caso si svolge sullo sfondo dell'intensificarsi del dibattito sui diritti delle donne in Spagna a seguito dello scandalo Luis Rubiales del 2023.