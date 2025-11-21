Ravviva il tuo albero di Natale con un ornamento a forma di testa di piccione mozzata di Hereditary

HQ

È quel periodo dell'anno in cui tutti ci stiamo preparando a crogiolarci nel periodo festivo. Il Natale è alle porte, e perché non iniziare a fare qualche acquisto all'ultimo minuto e prendere qualche ornamento e dolcezza per il tuo albero di Natale. Se ti sembra interessante, A24 potrebbe avere qualcosa che vale il tuo tempo e i tuoi soldi.

La casa di produzione ha presentato un nuovo prodotto di merchandising basato sul film horror Hereditary. In totale, è un set di ornamenti in tre pezzi che si riferisce al film offrendo oggetti che rappresentano momenti chiave del film, come la testa di King Paimon, Charlie teste e persino una testa di piccione mozzata. Sono un po' espliciti, ma il glitter nel sangue contribuisce molto a rendere questi eventi più festosi che spaventosi.

Per chi cerca più opzioni natalizie, c'è anche un pacchetto X Trilogy che include un albero sopra basato su Pearl, oltre ad alcuni ornamenti a tema.

Il set Hereditary è previsto per la spedizione entro il 1° dicembre e ti costerà 36$, mentre il set X verrà spedito entro il 3 dicembre e costerà 74$.

