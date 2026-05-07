Ray Gunn di Brad Bird riceve nuova concept art prima della sua apparizione all'Annecy Film Festival

Ray Gunn, il progetto di passione del regista degli Incredibili Brad Bird, è in lavorazione da oltre 30 anni. Quest'anno finalmente vedremo il film sui nostri schermi, eppure dobbiamo ancora vedere un ampio anticipo del film d'animazione.

Questo sembra destinato a cambiare presto, come Netflix ha rivelato che Ray Gunn farà parte del suo programma all'Annecy Film Festival 2026. Per celebrare l'annuncio, abbiamo un nuovo concept art per Ray Gunn, che mostra il nostro protagonista, il detective privato Raymond Gunn, in un vicolo bellissimo e stilistico.

Con Sam Rockwell, Scarlett Johansson e Tom Waits nel cast, e con alieni, omicidi e altro ancora in una città alternativa del futuro, Ray Gunn sembra che stia riportando gli stili old school nel mainstream, e non vediamo l'ora di vederne ancora.