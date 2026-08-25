Rayman balla sulla Macarena nell'ultimo sguardo a Rayman Legends: Retold

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Rayman Legends: Retold, il remake completo del gioco Rayman del 2013 (l'ultimo vero capitolo della serie Rayman, nell'era Wii U), è apparso al Gamescom Opening Night Live con la rivelazione di un nuovo livello musicale.

Questo remake avrà nuove grafiche 3D realizzate con il motore Snowdrop, nuovi contenuti della storia, un sesto regno, scene doppiate e quattro nuovi livelli musicali. Uno di questi era già stato rivelato, U Can't Touch This di M.C. Hammer... e l'altra è stata annunciata oggi: la Macarena!

Macarena, la canzone iconica dei Los del Río, un successo spagnolo diventato noto in tutto il mondo negli anni '90, è stata scelta da Ubisoft Milano e Ubisoft Montpellier per Rayman Legends Retold, e potete ascoltare la loro versione qui:

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Rayman Legends Retold uscirà il 1° ottobre su PS5, Switch 2, Xbox Series X/S e PC. Nonostante il gioco originale sia ancora buono come 13 anni fa, è innegabile che questo remake abbia un aspetto molto, davvero bello.