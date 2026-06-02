Rayman Legends Retold annunciato; in arrivo il 1° ottobre

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Da mesi sentevamo dire che il team di Ubisoft stava lavorando a qualcosa di nuovo per Rayman, e che quasi certamente si trattava di un remake del primo gioco. Si scopre che quelle voci erano solo a metà vere.

Durante State of Play, è stato svelato un trailer per Rayman Legends Retold, una versione completamente nuova costruita da zero del classico platform del 2013 di Ubisoft Montpellier. Questa versione 3D aggiunge profondità ai personaggi e agli ambienti, oltre a quello che sembra essere un doppiaggio completo per i personaggi.

Rayman Legends Retold arriva il 1° ottobre su PC, Switch 2, PS5 e Xbox Series X/S a 39,99 €. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e restate sintonizzati stasera, perché Rayman potrebbe avere ancora qualche sorpresa in serbo.