Rayman Legends Retold Anteprima: Priorità bizzarre ma un gioco affascinante

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Per la maggior parte delle persone, sentire "remake di Rayman" fa scattare alcuni pensieri piuttosto specifici. Forse Ubisoft tornerà all'inizio e ristabilirà i valori fondamentali del franchise? Potrebbe persino essere Rayman 2: The Great Escape, che ha consolidato lo status del personaggio come platform 3D?

Non so voi, ma il mio istinto di certo non punta a un remake di Rayman Legends, un gioco che ha "solo" 13 anni, è giocabile su piattaforme moderne in questo momento e che, grazie alla grafica di UbiArt Framework, appare nitido e splendido oggi come nel 2013. Ma è proprio quello che stiamo ottenendo...

Meet Rayman Legends Retold, un remake completo di Rayman Legends, in arrivo a un prezzo più basso di €39,99 il 1° ottobre su tutte le principali piattaforme, e con cui ho recentemente giocato per almeno tre ore.

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Sì, è il contesto bizzarro che circonda questo progetto a forse fare un torto al gioco, perché non serve una mente particolarmente curiosa o critica per porsi - e porci agli altri - la domanda: "perché Legends?" Gli sviluppatori di Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milano non sono riusciti davvero a rispondere, ma se si può ignorare l'imbarazzante allocazione delle risorse limitate mentre Ubisoft tenta un'inversione strategica di mercato, c'è una buona notizia qui, dopotutto.

Prima di tutto; questo è Rayman Legends, il che significa che è un platform 2D infinitamente affascinante, compatto e splendido, con l'opzione di una cooperativa locale a 4 giocatori, traboccante di energia creativa e pura, pura gioia di gioco. Tutte queste qualità sono ancora presenti, e se stai cercando una scusa per rivisitare un classico assoluto, è esattamente quello che ti serve.

Cosa è cambiato? Beh, prima di tutto, questo gioco non è sviluppato in UbiArt, ma piuttosto in Snowdrop, sì, il motore grafico di Massive usato per The Division e Star Wars Outlaws. Questo significa che lo stile distintivo disegnato a mano qui viene sostituito da modellazione 3D e da un aspetto più animato da film. Pensa ai film di Illumination e sei sulla buona strada. Sembra cinico, ma fortunatamente l'estetica stilizzata viene mantenuta, così il gioco non perde la sua scintilla né il suo carattere unico in quel senso. In altre parole, questo gioco è davvero bello da vedere, e questo nonostante il fatto che questo trattamento 3D tramite Snowdrop potrebbe facilmente essere considerato un po' superfluo, dato che la versione originale era già così bella.

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Quindi, merito per la transizione al 3D. Nessun dubbio. Gli sfondi in particolare hanno più profondità, ed è chiaro che questo permette a Ubisoft di mostrare un po' di più le sue capacità grafiche. Ma la ristrutturazione visiva coinvolge anche quella che probabilmente sarà, per usare un eufemismo, una controversa riprogettazione dello stesso Rayman. No, non è così male come la prima versione del Sonic in stile cinematografico, ma Ubisoft ha chiaramente cercato di rendere Rayman "più cool", anche se il suo modello reale è un po' ridicolo da vedere. Il risultato è... E diventa ancora più bizzarro perché il gioco ora presenta un doppiaggio completo. Quindi sì, questi personaggi davvero stravaganti ora parlano tra loro, e anche se non sminuito la possibilità che i personaggi si sviluppino o si esprimano ulteriormente, è discutibile se il doppiaggio completo sia la giusta "adattazione" qui.

Ci sono nuovi livelli, tra cui, tra le altre cose, draghi incredibilmente belli e spettacolari che ti trasportano da un mondo all'altro, contribuendo ulteriormente alla versatilità del gioco in termini di progressione, e come ho detto; Il resto del gioco sembra "compatto come un tamburo". Non è una scusa per Legends Retold, ma diciamo solo che questo gioco è comunque... beh, di per sé, e questo significa che è assolutamente fantastico giocare fino alla fine.

Ecco perché mi sono divertito con Rayman Legends Retold, anche se non sono del tutto convinto che tutto questo sia strettamente necessario. La conversione 3D è davvero bella; Tutto è svolto senza intoppi e reattività, mantenendo i suoi colori, la creatività e il ritmo spettacolare. Il nuovo design di Rayman, e la sua voce, probabilmente divideranno i fan, ma comunque giocherò a questo con il mio partner a ottobre.