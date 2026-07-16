Rayman Origins: Enhanced Edition mostrato in un nuovo trailer di gameplay

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È passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto una nuova avventura con protagonista la mascotte platform più iconica di Ubisoft, Rayman. E... beh, nemmeno quest'anno ne avremo una davvero, ma avremo Rayman Legends Retold, una versione notevolmente aggiornata di Rayman Legends con contenuti extra, e anche Rayman Origins: Enhanced Edition è incluso nel pacchetto.

Il 1° ottobre segna la data di uscita per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X - e Ubisoft sta già creando un po' di hype ricordandoci quanto fosse eccezionalmente eccezionale il gameplay di Rayman Origins, quindi ora stanno mostrando la sua Enhanced Edition in un nuovo trailer. Dai un'occhiata qui sotto.