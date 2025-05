Rayman Returns: Ubisoft ha detto che sta lavorando a un nuovo gioco AAA della serie

HQ

Dopo oltre un decennio nell'ombra, è finalmente giunto il momento per Rayman di tornare, secondo Insider Gaming. Ubisoft Milano e Ubisoft Montpellier hanno confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto AAA della serie Rayman. Secondo i rapporti, Michel Ancel, il creatore originale di Rayman, è stato consultato per garantire che il gioco rimanga fedele allo spirito dei suoi predecessori.

Il progetto è venuto alla luce per la prima volta attraverso un annuncio di lavoro, che affermava:

"Ubisoft Milan è alla ricerca di un Senior Game Designer che lavorerà sul marchio Rayman. Il candidato ideale ha una comprovata e solida esperienza come Game Designer nell'industria dei videogiochi con una conoscenza approfondita di come definire, prototipare e implementare i sistemi di gioco nell'ambito del progetto e seguendo la direzione del gioco, assicurandosi di catturare l'atmosfera del gameplay, pur essendo divertente e accessibile. Si consiglia una forte sensibilità UX o esperienza professionale".

Ubisoft Milan, meglio conosciuta per i giochi Mario + Rabbids, e Ubisoft Montpellier, che ha recentemente sviluppato Prince of Persia: The Lost Crown, stanno unendo le forze sul progetto. Questo sarà anche il primo incarico importante per il team di Lost Crown da quando sono stati recentemente riassegnati all'interno di Ubisoft.

Al momento, non ci sono notizie ufficiali su una data di uscita o sulle piattaforme di destinazione. Ma dal momento che si tratta di un progetto AAA, puoi tranquillamente scommettere su una versione per console current-gen e PC.

Allora, quanto sei entusiasta di un nuovo Rayman?