Rayo Vallecano, Shakhtar, Mainz e Crystal Palace colpiscono con forza nei quarti di finale della Conference League

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La gara d'andata dei quarti di finale della Conference League avrebbe potuto essere decisiva: tre partite finirono 3-0 e l'altra 2-0. Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Malegonza e Crystal Palace hanno compiuto grandi passi verso le semifinali, ma non possono rilassarsi perché tutti e quattro giocheranno in trasferta la prossima settimana.

Il 16 aprile sarà ricordato come la notte dei ritorni? Dipende da Alkmaar, AEK Atene, Fiorentina e Strasburgo, che devono recuperare enormi svantaggi se vogliono arrivare alle semifinali a fine mese. Questi sono stati i risultati della UEFA Conference League del 9 aprile:



Rayo Vallecano 3-0 AEK Atene



Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar



Mainz 2-0 Strasburgo



Crystal Palace 3-0 Fiorentina



Partite della Conference League giovedì 16 aprile



AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk — 18:45 CEST / 17:45 BST



Strasburgo vs Magonza — 21:00 CEST / 20:00 BST



Fiorentina vs Crystal Palace — 21:00 CEST / 20:00 BST



AEK Atene vs Rayo Vallecano — 21:00 CEST / 20:00 BST



Il vincitore dello Shakhtar-Alkmaar affronterà la Fiorentina o il Crystal Palace; e Rayo Vallecano o AEK Atene affronteranno Mainz o Strasburgo in semifinale il 30 aprile e il 7 maggio, con la finale prevista per il 27 maggio. Chi pensi vincerà la Conference League in questa stagione?