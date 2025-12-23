Raytheon di RTX ottiene un accordo di missili Patriot da 1,7 miliardi di dollari con la Spagna

HQ

Raytheon Technologies, una filiale del gruppo di difesa statunitense RTX, ha ottenuto un contratto da 1,7 miliardi di dollari per fornire alla Spagna quattro sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot, ha dichiarato l'azienda martedì.

Il sistema Patriot, sviluppato da Raytheon, è una piattaforma mobile di difesa superficie-aria progettata per rilevare, tracciare e intercettare aerei, droni e missili balistici. È il principale sistema di difesa aerea dell'Esercito degli Stati Uniti ed è dispiegato in tutto il mondo, inclusi in Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico.

Informazioni sull'accordo:

Come parte dell'accordo, Raytheon collaborerà con aziende spagnole della difesa come Sener, che forniranno componenti chiave, incluso il sistema di controllo elettromeccanico per il missile intercettore GEM-T.

I sistemi Patriot sono considerati altamente efficaci contro le minacce di missili e aerei, anche se gli analisti sottolineano che sono costosi da gestire. Una singola batteria Patriot può costare più di 1 miliardo di dollari, mentre i singoli intercettori sono stimati in circa 4 milioni ciascuno.

L'accordo arriva in un contesto di crescente domanda di sistemi di difesa aerea in tutta Europa. Germania, Paesi Bassi e Romania hanno tutti effettuato nuovi ordini Patriot quest'anno, mentre gli Stati Uniti hanno anche approvato un supporto aggiuntivo per mantenere i sistemi Patriot ucraini.