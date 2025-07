Razer e Pokémon stanno collaborando per una linea di periferiche di marca

HQ

Razer ha annunciato che sta collaborando con The Pokémon Company per una serie di nuove periferiche di marca e a tema. La collezione è stata promessa e sarà svelata per intero già questa settimana, il 17 luglio alle 16:00 BST / 17:00 CEST.

Per quanto riguarda l'elenco esatto degli articoli a cui viene dato il trattamento del mostro tascabile, questo deve ancora essere confermato, ma Razer afferma quanto segue sul suo sito Web di annuncio.

"Sonnecchi, perdi! Scegli il tuo partner perfetto dalla nostra suite di periferiche di gioco Pokémon con licenza ufficiale, disponibili per la prima volta in paesi selezionati.

"Ovunque ti porti il viaggio, avrai sempre i tuoi migliori amici al tuo fianco."

Annuncio pubblicitario:

È interessante notare che l'immagine del banner utilizzata per la collaborazione è stata salvata con il nome del file "Kanto Starters Edition", suggerendo che i preferiti dai fan Charmander, Squirtle e Bulbasaur saranno presenti in qualche forma. In caso contrario, la tavolozza dei colori gialli suggerisce Pikachu ovviamente.

Quali Pokémon vorresti vedere presenti su una periferica Razer?

Annuncio pubblicitario: